El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 61% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras. Este viento podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Vigo podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y el viento.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. El cielo seguirá cubierto, y la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el sol estará oculto tras las nubes.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Sin lluvias a la vista, es un buen día para disfrutar de la ciudad, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.