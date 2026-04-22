El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de nubes y humedad sugiere que, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 2:00 de la mañana, aunque las probabilidades son mínimas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Este aumento en la velocidad del viento podría ser notable durante la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender ligeramente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas al caer la noche.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la sensación de humedad puede hacer que se perciba un poco más cálido. Las condiciones de viento serán moderadas, y aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros en las primeras horas. La jornada se desarrollará sin cambios drásticos en el tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de viento y humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.