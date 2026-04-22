El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más fresco en la madrugada, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 45% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente cuando las temperaturas se acerquen a los 22 grados. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que no habrá necesidad de paraguas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, también se prevé que sea nula, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo sin interrupciones climáticas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:23, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.