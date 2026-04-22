El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una cobertura de nubes que variará a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 14 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas, debido a la humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 76% a lo largo del día. La humedad será más alta en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que irán aumentando a medida que avance el día. En la mañana, se registrarán vientos de hasta 12 km/h, aumentando a 15 km/h en la primera parte de la tarde y alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas centrales del día. Esta intensidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad presente.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente relativamente agradable, aunque la presencia constante de nubes altas puede limitar la cantidad de luz solar directa. Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 21:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones estables y sin lluvias. Los residentes de Tomiño pueden aprovechar el día para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales. En resumen, se prevé un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.