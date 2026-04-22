El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados durante la mayor parte de la mañana. La humedad relativa será alta, rondando entre el 67% y el 81%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A partir de la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 4:00 de la tarde. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 45% a media tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cálido.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el suroeste en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Soutomaior. La salida del sol se producirá a las 7:42, y el ocaso será a las 21:23, brindando una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.