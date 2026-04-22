El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, rondando entre el 43% y el 79%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.
En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h del noroeste. Este viento puede ser notable en las horas centrales del día, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, cuando se prevén las ráfagas más fuertes.
No se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente tranquilo, aunque con un cielo cubierto que podría limitar la visibilidad del sol. Los habitantes de Silleda pueden aprovechar la jornada para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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