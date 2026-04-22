El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción de "Cubierto" en las primeras horas y "Muy nuboso" a partir de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la mayor parte del día se mantendrá en un estado de nubosidad significativa.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan estables en torno a los 14 grados durante las primeras horas, alcanzando un ligero aumento a 15 y 16 grados en la tarde. La temperatura máxima se espera que llegue a los 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco debido a la nubosidad.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 78% en la madrugada y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 61% hacia la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Por la tarde, el viento se moderará un poco, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría ser notable en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un chaparrón inesperado. Sin embargo, la nubosidad puede limitar la visibilidad del sol, especialmente en las horas de la mañana.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es un buen día para disfrutar de paseos por la costa, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo fresco y ventoso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.