El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un panorama mayormente nuboso, con una transición hacia un cielo muy nuboso y cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que se mantendrá cubierto en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 4:00, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 10:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 23 grados alrededor de las 17:00. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y la nubosidad puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en los intervalos de tiempo más relevantes. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el riesgo de mojarse.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 22:00. La nubosidad persistirá, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno menos estrellado. El ocaso se producirá a las 21:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, permitirá disfrutar de temperaturas agradables y sin precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.