El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más despejadas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 13 grados . A medida que el día progrese, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados, proporcionando un respiro cálido antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la tarde y la noche. A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y bajando a un 42% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el transcurso del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso a las 21:23, lo que proporcionará un día largo y luminoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.