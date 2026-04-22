El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten nubes altas, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 14 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 15 grados, y finalizará el día en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Este nivel de humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las primeras horas verán ráfagas de hasta 7 km/h, aumentando a 14 km/h en la mañana. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. Hacia la noche, el viento disminuirá, con velocidades de 5 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que Ribadumia disfrutará de un día seco, aunque la presencia constante de nubes puede hacer que la luz solar sea menos intensa. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin preocupaciones por el tiempo.

En resumen, Ribadumia experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará algo de frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas variables y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.