El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables que oscilarán entre los 14 y 21 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 45% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 20% en el período de 08:00 a 14:00, aunque sin indicios de tormentas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas. Este viento podría ser más notorio en áreas abiertas y en la costa, donde se recomienda tener precaución.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 21 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la exposición solar directa. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica varíe, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes vestirse en capas para adaptarse a los cambios a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.