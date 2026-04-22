El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones atmosféricas que invitan a disfrutar de la belleza de la primavera, aunque con un cielo cubierto en gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto durante la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados, pero se espera que suban gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde. A medida que el sol se asome entre las nubes, los residentes podrán disfrutar de un ligero aumento en la sensación térmica, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 50% al 60%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región, aunque el cielo cubierto podría limitar la vista de un sol radiante. Los amantes de la fotografía y la naturaleza encontrarán oportunidades para capturar la belleza de Pontevedra en esta atmósfera primaveral.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a caminar, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas y aprovechar el ambiente primaveral que caracteriza a la ciudad en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.