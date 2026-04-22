El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre si se está adecuadamente abrigado.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados por la tarde. Este incremento en la temperatura podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque la presencia de nubes altas persistirá. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% en la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más seco a medida que el día avanza.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 10:00 y las 15:00, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir se preparen para estas ráfagas de viento, que podrían ser más notorias en zonas expuestas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, la presencia constante de nubes puede hacer que el sol no se sienta con toda su intensidad, lo que podría ser un alivio para aquellos que prefieren evitar el calor excesivo.
En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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