El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con condiciones que se mantendrán cubiertas hasta la madrugada. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 16 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se tornará más agradable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, el viento será moderado, lo que contribuirá a una circulación de aire que puede hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en Ponteareas. La salida del sol se producirá a las 07:42 y el ocaso será a las 21:23, brindando una buena cantidad de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, se anticipa un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de la primavera en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.