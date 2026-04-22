El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en algunos momentos, especialmente durante la madrugada y la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 51% al mediodía y aumentando hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero seguirá siendo notable, con rachas de entre 20 y 28 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 50% en las primeras horas del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la posibilidad de lluvia se reduce considerablemente, con un 0% de probabilidad entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que sugiere que la mayor parte del día se desarrollará sin lluvias significativas.

El ocaso se producirá a las 21:23, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque la luz del día estará acompañada de un cielo cubierto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la mañana, el resto del día se presentará más estable, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura del viento y la humedad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.