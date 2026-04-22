El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde. Hacia la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 16 km/h en las horas centrales. Por la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Hacia la noche, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 7 km/h.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad permitirán disfrutar de la jornada, aunque se recomienda estar preparado para el viento más intenso que se espera por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.