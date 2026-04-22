El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta con un panorama mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado nuboso en las horas posteriores. Las nubes altas dominarán el cielo durante la mayor parte del día, lo que podría dar lugar a una sensación de opacidad en el ambiente.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 11 y 20 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 11 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 21:00.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 62% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevé una probabilidad del 40% de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, haciendo que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.