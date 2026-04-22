El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, el cielo se irá despejando ligeramente, pero las nubes altas persistirán, lo que podría dar lugar a un ambiente algo gris.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Oia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender a 14 grados por la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto puede generar una sensación refrescante, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con cielos parcialmente nublados, y las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.