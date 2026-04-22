El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una transición hacia nubes altas a medida que avanza la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 14 grados . A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, pero manteniéndose en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se espera que llegue a los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y la presencia de nubes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser notable en áreas abiertas y en la costa, donde se sentirá con mayor intensidad.

A lo largo de la tarde, el cielo se irá despejando ligeramente, aunque las nubes altas persistirán. No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura de la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá mayormente nublado, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante, con las nubes altas reflejando la luz de la luna. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá una noche tranquila y fresca.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se aprovecha la frescura del viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.