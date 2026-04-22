El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con periodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo que se mantendrá cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura baje gradualmente, llegando a los 18 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la jornada, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados, ya que la situación meteorológica puede cambiar.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a unos 14 grados, y la humedad aumentará, alcanzando un 71% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y propicio para diversas actividades.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.