El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que permanecerán mayormente nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 78% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar ligeros cambios. A partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán hasta 16 grados . Este ligero aumento en la temperatura podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque la humedad seguirá siendo notable, rondando entre el 61% y el 68%.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 26 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será moderado, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y humedad puede resultar en una sensación térmica más baja.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula. Esto permitirá que los residentes y visitantes de O Grove disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El orto se producirá a las 07:43, y el ocaso se espera para las 21:25, lo que brindará una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de la belleza natural de la región. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o una visita a los encantadores rincones del municipio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.