El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán siendo una constante. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que sugiere un día fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 54% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco. Sin embargo, la presencia constante de nubes puede hacer que el sol no brille con toda su intensidad, lo que podría desanimar a algunos a salir. A pesar de esto, las condiciones climáticas son ideales para paseos y actividades recreativas, siempre que se esté preparado para el viento y la frescura.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique. La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el cielo nublado podría limitar la visibilidad del ocaso.

En resumen, Nigrán experimentará un día fresco y nublado, con vientos moderados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de las condiciones del viento y la temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.