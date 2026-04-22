El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos suaves de alrededor de 2 a 6 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:23, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La visibilidad se mantendrá buena, y aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del sur aportarán un ligero frescor, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.