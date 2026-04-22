El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con un ligero aumento en las horas centrales. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, mientras que por la tarde, se estabilizará en torno a los 19 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde y se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es mínima, con un 20% de posibilidad en las primeras horas y cero en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:24, marcando el final de un día fresco y nublado en Moraña. En resumen, se recomienda a los habitantes de la localidad vestirse adecuadamente para el tiempo fresco y estar preparados para un día mayormente nublado, pero sin lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.