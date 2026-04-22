El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante la madrugada. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con nubes altas que dominarán el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas, alrededor de 13 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera un descenso, volviendo a los 12 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas centrales. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se tornará más agradable conforme avance el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, hay un leve riesgo de lluvias ligeras en la tarde, con una probabilidad del 35% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten las actividades diarias.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea bastante cómodo para disfrutar del aire libre.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.