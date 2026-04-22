El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Moaña se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 18 grados, lo que podría resultar en un ambiente agradable, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la sensación de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Moaña disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un posible aguacero. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender en las horas de la noche, alcanzando los 13 grados hacia el final del día.

La salida del sol está programada para las 07:42, mientras que el ocaso se producirá a las 21:24, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de la jornada. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precauciones ante el viento y la posible sensación de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.