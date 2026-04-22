El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 70%. La humedad, aunque algo elevada, no debería causar incomodidad significativa, pero es recomendable que los habitantes de Meis se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a velocidades de hasta 36 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Los vientos serán más fuertes en la tarde, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco más desafiantes, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes de Meis disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas podría limitar la cantidad de luz solar directa, creando un ambiente más sombrío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila y fresca. Los vientos disminuirán en intensidad, lo que permitirá que la noche sea más apacible.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.