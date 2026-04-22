El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia las 07:00 y 08:00. A partir de las 09:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados nuevamente y subiendo hasta 17 grados en las horas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un tiempo nublado.

La humedad relativa será un factor a considerar, ya que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 57% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h entre las 13:00 y las 14:00. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque el cielo nublado podría limitar la vista del sol. El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:24, lo que significa que los habitantes de Meaño disfrutarán de un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa debido a las nubes.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano debido a la brisa y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.