El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento puede ser especialmente notable en áreas abiertas y costeras, donde su efecto será más perceptible.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

En resumen, Marín experimentará un día cubierto con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y viento moderado proporcionará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que, aunque no se esperan lluvias, lleven consigo una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y estén atentos a las rachas de viento que podrían ser más intensas en ciertos momentos del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.