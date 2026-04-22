El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando los 20 grados en su máximo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, hay un leve 5% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque es poco probable que se materialicen. Esto sugiere que, si bien el cielo estará cubierto, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que el viento se intensifique ligeramente, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:22, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, manteniendo las temperaturas frescas y la humedad alta. En resumen, el día en Lalín se presenta como un día típico de primavera, con un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.