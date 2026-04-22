El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca nuboso, con intervalos de nubes altas que comenzarán a aparecer en la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en las horas centrales. Hacia la tarde, se prevé un leve ascenso, alcanzando los 16 grados, antes de descender nuevamente a 14 grados al caer la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la sensación de frescura.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 61% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas del día. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las rachas más fuertes se producirán entre las 10:00 y las 14:00, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.