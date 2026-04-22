El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco debido a la nubosidad.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y la temperatura moderada. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día sin interrupciones climáticas significativas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades cotidianas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá mayormente nublado, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno menos estrellado, pero igualmente interesante para quienes disfrutan de la observación del cielo.

En resumen, A Guarda experimentará un día de clima templado y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con comodidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.