El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 19 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante las horas más frescas. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 15 grados al caer la noche. Esta variación de temperatura sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de la humedad y el viento que podrían influir en la sensación térmica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.