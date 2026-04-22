El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 03:00, la visibilidad puede verse reducida debido a la presencia de bruma y niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A partir de las 04:00, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura se estabilizará en torno a los 9 grados. La humedad alcanzará su punto máximo del día, llegando al 100% a las 04:00, lo que podría generar condiciones de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. Sin embargo, a medida que el día avance, la temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 17 grados hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, ya que la probabilidad de precipitación es del 35% en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h hacia la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados a las 17:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 49% hacia la tarde. El ocaso se producirá a las 21:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.