El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el panorama, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, cuando se espera que el cielo se torne poco nuboso en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 17 grados por la tarde y caerá a 13 grados al caer la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un leve indicio de posibilidad de lloviznas ligeras en la madrugada, aunque la probabilidad es baja. La probabilidad de tormentas también es mínima, lo que sugiere que no se anticipan eventos climáticos severos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, aumentando a 30 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las primeras horas. Hacia la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, sin lluvias significativas y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.