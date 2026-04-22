El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados en las primeras horas, manteniéndose en un rango similar hasta el mediodía.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 50% al 60% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las ramas de los árboles y una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes de Cuntis se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas de la mañana. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

La humedad relativa será un factor constante, comenzando en un 83% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, se espera que aumente nuevamente hacia la tarde y la noche, lo que podría hacer que la sensación de frescura persista.

En resumen, Cuntis experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y vientos variables. Aunque no se prevén lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la percepción del tiempo, por lo que se aconseja a los habitantes estar preparados para un día de condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.