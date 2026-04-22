El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la madrugada. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 14 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. A medida que el sol se eleva, se experimentará un ligero aumento en la temperatura, pero se mantendrá en un rango cómodo para las actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 79% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste.

El viento será otro aspecto a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas del día. La velocidad del viento oscilará entre 10 y 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. En las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance la mañana, alcanzando su máxima velocidad en la tarde.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:25, las condiciones se mantendrán estables, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a 13 grados en la noche. La combinación de nubes y viento puede ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, aunque la visibilidad puede verse afectada por la densidad de las nubes.

En resumen, Catoira experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la precaución del viento. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.