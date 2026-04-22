El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que podrían registrarse algunas lluvias ligeras, aunque la cantidad esperada es mínima, con un total de 0.1 mm. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el resto del día permanezca seco, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a suroeste y sur en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:22, marcando el final de un día nublado y fresco en A Cañiza.

En resumen, hoy será un día mayormente nublado con temperaturas frescas, posibilidad de lluvias ligeras en la mañana y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se vistan adecuadamente para el tiempo y estén preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.