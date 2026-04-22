El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la madrugada. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso en las horas centrales de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 14 y 17 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que las más altas se alcanzarán en las horas de mayor insolación, alrededor de las 13:00 y 14:00 horas. La sensación térmica podría verse ligeramente afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa comenzará en un 80% en las primeras horas del día, descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 59% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.

En resumen, Cangas experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y viento moderado hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las ráfagas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.