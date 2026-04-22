El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes se tornen más altas, pero sin que esto implique la posibilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 14 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en las horas pico. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

Hablando del viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que comenzarán en un 78% en la mañana y disminuirán gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 61% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en combinación con el viento.

En resumen, Cambados experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y viento del suroeste hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco debido a las rachas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.