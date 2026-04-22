El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , con una ligera tendencia a aumentar hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 19 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo relativamente templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 48% y el 81% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad moderada.

Los momentos más agradables para disfrutar del aire libre serán durante la tarde, cuando las temperaturas sean más cálidas y el viento esté en su punto más bajo. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:24, marcando el final de un día nublado pero sin lluvias en Caldas de Reis.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.