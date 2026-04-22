El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y al final del día.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la noche, mientras que las horas centrales del día podrían alcanzar los 17 grados, proporcionando un ambiente templado. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, es aconsejable que quienes realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En lo que respecta al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Bueu podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, la combinación de nubes altas y viento puede hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo habitual, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede surgir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.