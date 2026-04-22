El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la madrugada. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 79% por la mañana y bajando ligeramente a un 65% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Barro se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y al viento.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes podría limitar un poco la claridad del cielo. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

En resumen, Barro experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y viento moderado ofrecerá un ambiente característico de la primavera, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.