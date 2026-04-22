El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Baiona se presentará con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche hasta las 2 de la madrugada, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque se prevén algunas variaciones con momentos de poco nuboso entre las 3 y las 5 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 54% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será nublado, la sensación de humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que desean disfrutar de un paseo por la playa o explorar los encantos de la localidad.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables y vientos moderados. Aunque el cielo estará nublado, la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin preocupaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.