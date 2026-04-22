El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que se mantendrán estables a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 20 grados a media tarde, proporcionando un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos que soplarán predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento. A lo largo del día, se espera que la visibilidad se mantenga buena, a pesar de la nubosidad, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que se mantenga en cero, lo que significa que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos severos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán seguras y agradables, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 13 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:22, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad de As Neves. En resumen, se anticipa un día fresco y nublado, ideal para actividades tranquilas y disfrutar de la belleza del entorno sin preocupaciones por la lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.