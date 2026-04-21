El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , siendo más cálidas durante la tarde, cuando se espera que el termómetro alcance su máximo en torno a las 15:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde, con un 90% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 75% en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 40% y el 86% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas más cálidas. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad del 64%, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar el 44% en la tarde, antes de volver a aumentar con la llegada de las lluvias.

Es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La combinación de viento, nubosidad y posibilidad de lluvia puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, por lo que se aconseja vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.