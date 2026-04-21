El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

Hoy, 21 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y la posibilidad de algunas precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro alcance su máximo en torno a las 22 horas. Sin embargo, por la mañana y al final de la tarde, las temperaturas serán más frescas, rondando los 15 grados. La sensación térmica puede verse afectada por el viento, que soplará con fuerza variable a lo largo del día.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando hasta un 79% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento, que soplará principalmente del este y del sureste, alcanzará rachas de hasta 50 km/h en las horas más activas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. Las probabilidades de precipitación se sitúan en un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acompañarse de tormentas, con una probabilidad del 75% en el mismo intervalo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La combinación de viento, humedad y nubosidad puede hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre por la mañana, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en las horas posteriores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.