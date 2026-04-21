El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de abril de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados . La humedad relativa será notable, comenzando en un 75% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 10:00 horas, donde se prevé que se registren 22 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 21 grados hacia las 14:00 horas. La combinación de nubes y temperaturas moderadas sugiere un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.
En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la precipitación acumulada será mínima, con valores que no superarán los 0.2 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas.
El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento y su velocidad pueden contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica, por lo que es recomendable estar preparados para un tiempo variable.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a valores de entre 16 y 14 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 79% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:23, marcando el cierre de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y frescos para disfrutar en Vilaboa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.
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