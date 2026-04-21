El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad significativa de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 24 grados . Sin embargo, esta sensación de calor se verá contrarrestada por un viento del sureste que soplará con rachas de hasta 58 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar condiciones inestables en la atmósfera.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, pero la posibilidad de tormentas eléctricas es alta, con un 85% de probabilidad en este mismo periodo. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se preparen para posibles chubascos y tormentas, especialmente durante las horas de la tarde, cuando las condiciones climáticas serán más adversas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de nubes densas y la posible lluvia, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Por la mañana, la visibilidad será buena, pero a medida que se acerque la tarde, podría verse reducida debido a la lluvia y la tormenta.

A lo largo de la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente, ya que el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán a alrededor de 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, hoy en Vila de Cruces se prevé un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con un alto riesgo de tormentas y lluvias en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.