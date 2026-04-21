El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y algunas nubes más densas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 80% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% en el mismo periodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura en la mañana, pero el ambiente se tornará más seco a medida que el sol se eleve en el cielo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h, alcanzando rachas de hasta 50 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades náuticas o paseos por la playa.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 16°C. Las condiciones de viento se suavizarán, pero se mantendrán en torno a los 10-12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo templado y cubierto, con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y disfrutar de las horas más cálidas del día antes de que las condiciones cambien.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.