El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de abril de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y algunas nubes más densas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.
A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 80% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% en el mismo periodo.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura en la mañana, pero el ambiente se tornará más seco a medida que el sol se eleve en el cielo.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h, alcanzando rachas de hasta 50 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades náuticas o paseos por la playa.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 16°C. Las condiciones de viento se suavizarán, pero se mantendrán en torno a los 10-12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.
En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo templado y cubierto, con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y disfrutar de las horas más cálidas del día antes de que las condiciones cambien.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.
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